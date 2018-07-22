Elazığ’da KPSS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.Elazığ’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye...

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.

Elazığ’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı. Sınava girenlerden bazılarının aileleri Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Sınava çalışmadığını ifade eden Büşra Yeşilkaya, “Şansımızı deneyelim dedik. Hayırlısı olsun herkese başarılar diliyorum. Artık bundan sonrası kaderdir” dedi.

Çok çalıştığını ve sınava ilk kez gireceği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Hebun Çetin ise "İnşallah olacak inanıyorum ben kendime ve sınava girenlere de başarılar diliyorum. Herkes gibi alabileceğimin en yükseğini almak istiyorum” diye konuştu.

Sınava ilk girişi olmadığını belirten Enes Mert de KPSS’ye sürekli girdiğini, atamaların biraz fazla olmasını istediklerini dile getirdi.