Elazığ’da KPSS heyecanı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.Elazığ’da Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden...

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.

Elazığ’da Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.15 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Ancak bir aday sınava geç kaldı ve kapılar kapatıldığı için içeri alınmadı. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı. Sınava girenlerden bazılarının aileleri Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Sınava ilk defa girdiğini belirten Veysel Çelik, “Burada ailesine ve çocuklarına ekmek kazandırmak isteyen ve sınava çalışan insanlar var. Ben sınava çalışmadım. Onların başarılı olmasını umuyorum“ dedi.

Sınav için Bingöl’den geldiğini dile getiren Cuma Albakabala ise, “Bingöl’den sınav için geldim. Kaç senedir sınava giriyorum. İnşallah bu sefer başarırım. Nasip kısmet ama ben başarmak için bu sınava geldim“ şeklinde konuştu.

Sınava İlk girişi olmadığını aktaran Mert Şanlı da, “Sınava pek çalışmadım. Şuan da okuyorum. Sınava giren arkadaşlara başarılar diliyorum“ diye konuştu.