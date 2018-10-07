ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 12:37

Elazığ’da KPSS heyecanı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.Elazığ’da Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden...

Elazığ'da KPSS heyecanı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.

Elazığ’da Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.15 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Ancak bir aday sınava geç kaldı ve kapılar kapatıldığı için içeri alınmadı. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı. Sınava girenlerden bazılarının aileleri Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Sınava ilk defa girdiğini belirten Veysel Çelik, “Burada ailesine ve çocuklarına ekmek kazandırmak isteyen ve sınava çalışan insanlar var. Ben sınava çalışmadım. Onların başarılı olmasını umuyorum“ dedi.

Sınav için Bingöl’den geldiğini dile getiren Cuma Albakabala ise, “Bingöl’den sınav için geldim. Kaç senedir sınava giriyorum. İnşallah bu sefer başarırım. Nasip kısmet ama ben başarmak için bu sınava geldim“ şeklinde konuştu.

Sınava İlk girişi olmadığını aktaran Mert Şanlı da, “Sınava pek çalışmadım. Şuan da okuyorum. Sınava giren arkadaşlara başarılar diliyorum“ diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku