Elazığ’da Kültürpark ve mesire alanlarında yüzde 10 indirime gidildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan enflasyon ile topyekun mücadele programı kapsamında Elazığ Belediyesi olarak destek verdiklerini açıklayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kültür Park, Şehit Polis Fethi Sekin ve Cip Mesire Alanlarındaki tüm işletmelerde 3 ay boyunca geçerli olmak üzere en az yüzde 10 indirime gittiklerini açıkladı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye meclis salonunda basın toplantısı düzenlendi.

Ülke üzerinde emeli olanların 15 Temmuz’da başarılı olamayınca bu defa farklı versiyonlarla kaos doğurmaya ve vatandaşları gelecek noktasında ümitsizliğe düşürmeye gayret ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bunlardan bir tanesi de özellikle döviz kurları üzerinden oynana suni oyunlardır. Bir anda Dolar ve Euro yükseldi. 15 Temmuz 2016 da çok hain bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Güzel ülkemizi yok etmek isteyenler emellerine ulaşmadan bugünlere kadar geldik. Milli birliğimiz ve beraberliğimiz açısından çok önemliydi. Vatandaşlarımızın ekonomide dar boğaza sokulması noktasında dış kaynaklı hareketler, baskılar ülkemizde görülmeye başlandı. Biz şuna inanıyoruz. Bu ülkeyi seven ve ülkemizin geleceği açısından önemli bir yere sahip olan milletimiz her türlü zorluğa karşı el birliği ile durmayı, başını dik tutmasını bilen ve zorluklara alışkın bir milletiz” dedi.

"Fırsatçılara meydanı boş bırakmayacağız"

Mahalle bakkalından, fırıncısına kadar en büyük sektörlere kadar Elazığ olarak ekonomik terör estirmek isteyenlere karşı dik durdukların ve dik durmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Yanılmaz, “ Bu açıdan özellikle içimizde bir kısım fırsatçılara meydan vermeden, onların başarılı olmasını beklemeden ve başarılı olmasına da engel olacak şekilde esnafımız, milletimiz bu ekonomik saldırıya karşı güç birliği yaptı. Fırsatçılara da meydanı boş bırakmayacağız. Zabıtamız hem Pazar denetiminde hem de büyük market denetimlerini sürdürüyor. Sonuna kadar da bunu sürdürmeyi devam ettireceğiz. Titizlikle esnafımızı rahatsız etmeden ancak içlerinde fırsatçılık yapmak isteyenlere de meydanı boş bırakmadan vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için bu çalışmaları devam ettireceğiz. Tüm bu birikimin yansımalarını yok etmek adına hükümetimizin almış olduğu kararla enflasyonla topyekun mücadele programı başladı. Hiç ilgisi alakası olmayan ve Dolar’a, Euro’ya bağlı olmayan ürünlere fırsattan istifade zam yapmak isteyenlerin engellendiği, stokçuların engellendiği ve milletimizin daha huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için bir seferberliğin başlatıldığı bir döneme girmiş oluyoruz. Biz Elazığ Belediyesi olarak esnaflarımızla birlikte başlatmıştık. Öncelikle esnafımızın ‘Haydi Gakkolar Dövizleri Bozalım’ afişini yine odalarımızla birlikte hazırladık. Esnaflara dağıttık. Dolar, döviz üzerinden bu ülkeyi mağlup etmek isteyenlere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuş oldu” şeklinde konuştu.

Hizmetlerde yüzde 10 indirime gidildi

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından başlatılan enflasyon ile top yekün mücadele programı kapsamında Elazığ Belediyesi olarak birinci adımı EBUAŞ bünyesinde hizmet veren Kültür Park, Cip Mesire Alanı ve Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı’ndaki bütün hizmetlerimizde yüzde 10 indirime giderek bir katkı ve destek sağlamayı hedeflediklerin aktaran Başkan Yanılmaz, “Yarından itibaren Kültür Park, Cip Mesire Alanı ve Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı’nda verilen bütün hizmetlerde yüzde 10 indirime girmiş olacağız. Şehrimizi, insanımızı yakından ilgilendiren her konuda mücadele vermeye devam edeceğiz. Elazığ’ın daha kaliteli ve kolay yaşanılabilir olması noktasında en ileri düzeye gelmesi için gayret edeceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.