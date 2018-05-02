Elazığ’da motor kazası:1 ölü, 2 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ağır yaralanan İsa Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Bozçanak ile Baltaşı köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A. idaresindeki sepetli motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepeye çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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