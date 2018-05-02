ELAZIĞ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:19

Elazığ’da motor kazası:1 ölü, 2 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde sepetli motosikletin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Elazığ'da motor kazası:1 ölü, 2 yaralı
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Elazığ’ın Palu ilçesinde sepetli motosikletin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bozçanak ile Baltaşı köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A. idaresindeki sepetli motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepeye çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan İsa Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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