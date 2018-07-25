ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:30

Elazığ’da okuldan tablet hırsızlığı ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’da bir okuldan çalınan 13 adet tablet ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da okuldan tablet hırsızlığı ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elazığ’da bir okuldan çalınan 13 adet tablet ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesindeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula giren şüpheli veya şüpheliler 13 adet tableti çaldı. Okul idaresinin hırsızlığı bildirmesi üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polis, 2 iş yerinde okuldan çalınan tabletlerin bazılarını buldu. Bunun üzerine polis, tabletleri sattığı belirlenen ve olayla bağlantılı 2 şüpheliyi belirleyerek gözaltına alındı.

İki iş yerinde bulunan tabletlerden okula ait çıkan 3’ü, tekrar okul idaresine teslim edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku