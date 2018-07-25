Elazığ’da okuldan tablet hırsızlığı ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’da bir okuldan çalınan 13 adet tablet ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da bir okuldan çalınan 13 adet tablet ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesindeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula giren şüpheli veya şüpheliler 13 adet tableti çaldı. Okul idaresinin hırsızlığı bildirmesi üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polis, 2 iş yerinde okuldan çalınan tabletlerin bazılarını buldu. Bunun üzerine polis, tabletleri sattığı belirlenen ve olayla bağlantılı 2 şüpheliyi belirleyerek gözaltına alındı.

İki iş yerinde bulunan tabletlerden okula ait çıkan 3’ü, tekrar okul idaresine teslim edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.