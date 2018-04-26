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26 Nisan 2018 Perşembe 17:03

Elazığ’da okulların örnek çalışmaları sergilendi

Elazığ’da, okulların örnek çalışmaları sergilenirken, 37 kuruma beyaz bayrak verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde okul ve kurumlar tarafından hazırlanan materyaller bir otelde açılan...

Elazığ'da okulların örnek çalışmaları sergilendi
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Elazığ’da, okulların örnek çalışmaları sergilenirken, 37 kuruma beyaz bayrak verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde okul ve kurumlar tarafından hazırlanan materyaller bir otelde açılan "Örnek Çalışmalar Paylaşım günleri Elazığ-2018” sergisinde sergilendi. Programda "Beyaz Bayrak" almaya hak kazanan okul ve kurumlara da bayrakları verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,," Bir ülkenin gelişebilmesi, kalkınabilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi ve en önemlisi var olabilmesi için güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahip olması gerekir. Ülkelerin ekonomik düzeylerini belirleyen en önemli faktör ise eğitimdir. Dünyada ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerin eğitim politikaları incelendiğinde, AR-GE altyapısına önem verdikleri, eğitim alanındaki yenilikleri yakından takip ettikleri, gelişmelere açık oldukları ve teknolojiden maksimum düzeyde faydalandıkları görülmektedir. Ülkemizin 2023 Vizyonunda yenilikçi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılması gibi hedefler belirlenmiştir. Bu bağlamda sizlerin kurumlarınızda uygulamış olduğunuz değerli çalışmaları önemsiyor, tüm ilde yaygınlaştırılmasını planlıyoruz"dedi.

Ayrıca Gürtürk, ’Beyaz Bayrak’ almaya 37 kurum ve okulun hak kazandığını aktardı.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ise,bilgiyle donatılmış, düşünen, düşündüğünü uygulamaya koyabilen ve üreten bir neslin Türkiye’nin aydınlık geleceğinin habercisi olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Tokat’tan gelen öğretmenleri yer aldığı müzik grubu konser verdi. Daha sonra ’Beyaz Bayrak’ almaya hak kazanan okullara bayrakları ve plaketleri verildi.

Programa Vali Yardımcısı Kaçmaz’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayas, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, okul ve kurum müdürleri ile davetliler katıldı.
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