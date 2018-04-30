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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:20

Elazığ’da sağlık çalışanlarına eğitim semineri

Elazığ’da sağlık çalışanlarına “Erişkin Bağışıklama” eğitim semineri verildi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına ‘’Erişkin Bağışıklama” eğitim semineri verildi. Müdürlüğün konferans salonunda...

Elazığ'da sağlık çalışanlarına eğitim semineri
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Elazığ’da sağlık çalışanlarına “Erişkin Bağışıklama” eğitim semineri verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına ‘’Erişkin Bağışıklama” eğitim semineri verildi. Müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen seminerde, Fırat Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Karabulut katılıcılara aşılama ve bağışıklık hakkında bilgi verdi.

Hekimlerin en önemli görevlerinin hastaları tedavi etmek olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, ”Ama bundan daha önemlisi o kişilerin hastalanmamasını sağlamaktır. Yani koruyucu hekimliktir. Bu Koruyucu hekimliğin en önemlisi ise kuşkusuz aşılamadır. Ülkemiz ve Elazığ olarak aşılama konusunda iyi bir noktadayız. Ama zaman zaman vatandaşlarımızın yanlış bilgilendirilmesiyle karşılaşmaktayız. Amacımız bugünkü etkinlikler ile bu direnci kırmak. Ben özelikle sağlık çalışanlarımızın ve hekimlerimizin aşılama konusunda bilgilendirmelerini talep etmekteyim” dedi.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Karabulut katılımcılara aşılama ve bağışıklık hakkında bilgi verdi.
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