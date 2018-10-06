Elazığ’da "Şehir Kültürü Kültürlü Şehir"sempozyumu gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Şehir Kültürü Kültürlü Şehir" sempozyumu düzenlendi. Belediye Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan sempozyum, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın konuşmasıyla başladı.

Bir arada yaşama kültürün ne kadar önemli olduğununun bilim insanları tarafından inceleneceğini ve anlatılacağını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “ Elazığ Belediyesi olarak göreve başladığımızda 2014 ve 2015 yıllarını toparlanma yılları olarak ilan ettik. 2016-2017 yılları yatırım ve şantiye yılları oldu. 2018 yılını kültür ve sanat yılı olarak ilan ettik. Böyle özgün ağırlığı yüksek olan şehir kültürü ve kültürlü şehir konuşulan yerinde özgün ağırlığı çok önemliydi. Elazığ bu açıdan tam biçilmiş kaftandır. Kadım bir geçmişi kadım bir kültürü şiiri edebiyatı musikisini bir araya topladığımızda tam bir şehir. Kültürünün konuşulduğu olduğu bir yerde böyle bir konuyu konuşmak da çok anlamlı. Bir kısım konular ardınki konuştuğunuz yerle uyum sağlamaz. Mekana uyum sağlamadığınızda konuştuğunuz kelimeler uçar gider” dedi.

Bu sempozyumun şehir kültürü kültürlü şehir olarak şekillendiğini dile getiren Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, “Biz Türkiye yazarlar birliği olarak faaliyetlerimizi yaparken büyüklerimizle ince eleyip sık dokuyoruz. Gecen hafta ki tarihi yaşatmak şehri yaşatmak böyle bir programdı. Bu programda şehir kültürü kültürlü şehir meselesinde çok kıymetli ve değerli. Bu faaliyetleri icra ederken özelliklede ulusal değerleri önemsiyoruz. Türkiye yazarlar birliği olarak reklamımızı yapmak ekranlarda görünme gibi bir kaygımız yok. Bu ülkenin gönül coğrafyasına gönül coğrafyasına bir etkisi olan faaliyetler icra etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Sempozyuma Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan,Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı Halil İbrahim Çelik, akademisyenler,yazarlar ve vatandaşlar katıldı.