Elazığ’da "Skank" ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 240 gram Skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine...

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 240 gram Skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında ekipler, merkez Stadyum kavşağında yol kontrolleri esnasında şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramalarda araç içine gizlenmiş vaziyette 240 gram Skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.