Elazığ’da su ürünleri av sezonu açıldı

Elazığ’da 2018-2019 yılı su ürünleri av sezonu açıldı.2018- 2019 yılı su ürünleri av sezonu İçme Köyünde düzenlenen etkinlik ile açıldı. Etkinliğe, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Balıkçılık ve Su Ürünleri...

Elazığ’da 2018-2019 yılı su ürünleri av sezonu açıldı.

2018- 2019 yılı su ürünleri av sezonu İçme Köyünde düzenlenen etkinlik ile açıldı. Etkinliğe, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan, İçme Karakol Komutanı Hakan Bilir, STK temsilcileri, teknik personel, muhtarlar ve balıkçılar katıldı.

Su ürünleri av yasağı süresince 215 denetim ve kontrol gerçekleştirdiklerini belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan , “Yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 29 kişiye toplam 32 bin TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde yaklaşık 2 bin kilogram canlı balık suya iade edilirken, bin 600 kg balık insan tüketimine uygun olmadığından imha edildi. Ayrıca çeşitli vasıflarda yaklaşık 20 bin 000 metre uzatma ağı ele geçirildi” dedi.

2018-2019 yılı su ürünleri avlanma sezonunun hayırlı olmasını dileyen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan ise, avlanma sezonunda balıkçıların kurallara uygun, sürdürülebilir balıkçılık yapmasını istedi.