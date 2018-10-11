Elazığ’da "Uluslararası Palu Sempozyumu"

Elazığ’da 3 gün sürecek ve bildirilerin sunulacağı "Uluslararası Palu Sempozyumu" başladı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, Palu Kaymaklamlığı ve Belediyesinin desteğiyle “Uluslararası Palu Sempozyumu“ düzenlendi. FÜ Atatürk Kültür Merkezinde bugün başlayan sempozyumun 3 gün süreceği, ilçe ile ilgili çeşitli bildiriler sunulacağı belirtildi.

Şehrin tarih, kültür ve edebiyatının yanı sıra siyasi, ekonomik ve turizm hayatında önemli bir yeri olan Palu’nun ilk defa bütün yönleri ile böyle uluslararası bir sempozyumda tartışılacak olmasını oldukça önemsediklerini dile getiren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, “ Bir şehrin gelişmesi için fabrikalar yapmak, yeşil alanlar ve yollar oluşturmakla birlikte, şehrin maddi, manevi, kültürel değerlerinin de yaşatılması ve ileri ki kuşaklara aktarılması da önemlidir. Sempozyumun ana başlığını oluşturan Palu ilçesi, binlerce yıllık tarihi yapısı, kültürel zenginliği ve coğrafi güzellikleri ile bölgenin en güzel ilçelerinden biridir. Bu sempozyum Palu’nun tarihi ve kültürel değerlerinin yazılarak bir kitap haline getirilmesini sağlayacaktır. Böylece Palu hakkında derli toplu bir eser ortaya çıkacaktır"dedi.

Bugün Elazığ açısından çok önemli olan bir sempozyumun açılışında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz," Esasında Elazığ tarihi, kültürü, sanatı, birikimi, edebiyatı ve son yıllarda da bir çok sempozyumlara, kongrelere ve panellere ev sahipliği yapan önemli bir şehirdir. Şehirleri şehir yapan o şehrin binaları veya yolları değildir. Şehirleri şehir yapan o şehrin tarihi birikimi, kültürü, sanatı ve edebiyatıdır. Bu noktada Elazığ’a baktığımızda Türkiye’nin nadir illerinden biridir. Çünkü bizim kürsü başı geleneğimiz sadece türkülerin söylendiği bir yer değildir. Aynı zamanda tarihin, geçmişin, sanatın, kültürün konuşulduğu ve ilahilerin, kasidelerin söylendiği bir merkezdir. Palu bu noktada ele alındığında çok kadim bir geleneğin, kültürün, medeniyetin, sanatın, süzülerek bugünlere geldiği önemli merkezlerden biridir. Her taşının altında bir şiir, medrese eğitimi, sanat ve yine her taşın altında yine ağıtlarla yakılmış olan bir türkü çıkar. Palu medeniyeti ile Harput medeniyeti tarih boyunca bir birini beslemiş, yardımcı olmuş ve birbirine destek vermiştir"ifadelerini kullandı.

Sempozyumun açılışına, Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Palu Kaymakamı Mustafa Demir, Palu Belediye Başkanı Sait Dağoğlu, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ile kamu kurum, STK temsilcileri, Fırat Üniversitesi yöneticileri ve öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.