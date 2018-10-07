Elazığ’da “Umudun Adı Mavi” Tiyatro oyunu sahnelendi

Elazığ da “Umudun Adı Mavi” tiyatro etkinliği ile Mavi Marmara Gemisi şehitleri anıldı.Elazığ Belediyesi Kültür Merkezinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Derneğinin (İHH), organizasyonu ile 2010 yılında uluslararası sularda...

Elazığ da “Umudun Adı Mavi” tiyatro etkinliği ile Mavi Marmara Gemisi şehitleri anıldı.

Elazığ Belediyesi Kültür Merkezinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Derneğinin (İHH), organizasyonu ile 2010 yılında uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından Mavi Marmara Gemisine düzenlenen baskında şehit düşenler için “Umudun Adı Mavi” tiyatro etkinliği yapıldı. Sinevizyon gösterinin ardından başlayan tiyatro ile şehitler anıldı.Etkinliği çok sayıda vatandaş işledi.

Her ay yada yılın belirli dönemlerinde programlar düzenlediklerini ifade eden Genç İHH Elazığ Şube Başkanı Ubeyt Abdullah Kaya, İsrail askerleri tarafından gemide şehit edilenleri andıklarını ve zulmü tiyatro ile anlatmaya çalıştıklarını aktardı.

2010 yılında uluslararası sularda Akdenizde İsraillin mavi Marmara adlı gemiye baskını ile 10 Türk vatandaşının şehit olduğunu anımsatan Kaya,"Bizde bu zulme dikkat çekmek için bu tiyatroyu düzenlemeye karar verdik. Tiyatro etkinliği Türkiye’de bir ilk ve tek bir ekip düzenliyor. Bizde bu ekibi Elazığ’da davet ettik. 2010 yılından yaşanan bu zulüm olayını canlandırdılar"ifadelerini kullandı.