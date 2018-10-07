ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 10:44

Elazığ’da “Umudun Adı Mavi” Tiyatro oyunu sahnelendi

Elazığ da “Umudun Adı Mavi” tiyatro etkinliği ile Mavi Marmara Gemisi şehitleri anıldı.Elazığ Belediyesi Kültür Merkezinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Derneğinin (İHH), organizasyonu ile 2010 yılında uluslararası sularda...

Elazığ'da 'Umudun Adı Mavi” Tiyatro oyunu sahnelendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Elazığ da “Umudun Adı Mavi” tiyatro etkinliği ile Mavi Marmara Gemisi şehitleri anıldı.

Elazığ Belediyesi Kültür Merkezinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Derneğinin (İHH), organizasyonu ile 2010 yılında uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından Mavi Marmara Gemisine düzenlenen baskında şehit düşenler için “Umudun Adı Mavi” tiyatro etkinliği yapıldı. Sinevizyon gösterinin ardından başlayan tiyatro ile şehitler anıldı.Etkinliği çok sayıda vatandaş işledi.

Her ay yada yılın belirli dönemlerinde programlar düzenlediklerini ifade eden Genç İHH Elazığ Şube Başkanı Ubeyt Abdullah Kaya, İsrail askerleri tarafından gemide şehit edilenleri andıklarını ve zulmü tiyatro ile anlatmaya çalıştıklarını aktardı.

2010 yılında uluslararası sularda Akdenizde İsraillin mavi Marmara adlı gemiye baskını ile 10 Türk vatandaşının şehit olduğunu anımsatan Kaya,"Bizde bu zulme dikkat çekmek için bu tiyatroyu düzenlemeye karar verdik. Tiyatro etkinliği Türkiye’de bir ilk ve tek bir ekip düzenliyor. Bizde bu ekibi Elazığ’da davet ettik. 2010 yılından yaşanan bu zulüm olayını canlandırdılar"ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku