Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri il merkezinde şüpheli görülen bir araç durdurularak kontrol edildi. Araç içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan üst aramasında, birinden 50 adet satışa hazır fişek esrar ile diğerinden içimlik esrar ele geçirildi. Şüphelilerin evlerine de operasyon düzenleyen ekipler, 126 gram toz esrar, 151 gram Kubar esrar, metanfetamin içiminde kullanılan 3 adet cam tüp, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirdi.

Öteyandan gözaltına alınan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu, 2’si uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kabul etmek suçundan, 1’i yağma suçundan, 1’i de resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan aranma kaydı olduğuğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.