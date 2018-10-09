ELAZIĞ:
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09 Ekim 2018 Salı 12:09

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:5 gözaltı

Elazığ’da polisin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, dosya kapsamında daha öncede 1 şahsın tutuklandığı 17 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:5 gözaltı
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Elazığ’da polisin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, dosya kapsamında daha öncede 1 şahsın tutuklandığı 17 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen 5 şüpheli bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öteyandan aynı dosya kapsamında daha öncede 17 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı, 1 şüphelinin ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandığı bildirildi.

Şüphelilerden ise 217 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildiği öğrenildi.
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