ELAZIĞ:
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01 Mayıs 2018 Salı 18:25

Elazığ’da yakalanan 3 hırsız tutuklandı

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada hırsızlık suçundan yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da yakalanan 3 hırsız tutuklandı
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Elazığ polisinin yaptığı çalışmada hırsızlık suçundan yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Nailbey Mahallesinde bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şehir dışından gelip Elazığ’da hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli tespit edildi. Şüpheli kadınlar, şehir dışına çıkmadan polis tarafından çaldıkları bir miktar para ile yakalandı.

Şüpheliler "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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