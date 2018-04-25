Elazığ’da “Yazılım Teknolojileri Buluşması’

Fırat Üniversitesinde (FÜ) "Yazılım Teknolojileri Buluşması" gerçekleştirildi.

FÜ ile Roketsan işbirliğinde “Yazılım Teknolojileri Buluşması’ programı Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.Programda Roketsan yetkileri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

FÜ olarak Türkiye’nin savunma sanayisine ne tür katkılar yapabiliriz düşüncesi ile bu tür toplantılar düzenlediklerini belirten FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci,"FÜ’nün savunma sanayisi ile ilgili hikayesi pek eski değil. 2017 Mart ayında Teknokent’te yapılan Savunma Sanayi Zirvesinde, Savunma Sanayi Müsteşarı ve büyük savunma sanayi şirketlerimizin yöneticilerinin katıldığı bir zirve yapıldı. Bundan sonraki süreçte de savunma sanayisi ile iç içe olmak adına birlikte ortak çalışmalarımız devam etti. Yapılacak çalışmalarla ilgili devam eden süreçte Roketsan’dan gelen değerli yöneticileri şirketle ilgili çeşitli bilgiler sundu. Bugün yapılan bu buluşma bundan öncekilerden özel bir toplantıdır. Yazılım alanına odaklı tematik bir toplantı” dedi.

Programa, FÜ Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Roketsan yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.