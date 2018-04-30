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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:49

Elazığ’da yetim çocuklar için kermes

Elazığ’da yetim çocuklar yararına kermes açıldı.Elazığ İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından "Yetim Annelere Meslek Edindirme"projesi kapsamında hazırlanan el sanatlarının da yer aldığı kermes düzenlendi. Öğretmenevinde açılan...

Elazığ'da yetim çocuklar için kermes
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Elazığ’da yetim çocuklar yararına kermes açıldı.

Elazığ İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından "Yetim Annelere Meslek Edindirme"projesi kapsamında hazırlanan el sanatlarının da yer aldığı kermes düzenlendi. Öğretmenevinde açılan ve 7 gün gün süreceği belirtilen kermeste elde edilen gelirlerle bayramda yetim çocuklara kıyafet alınacağı bildirildi.

Kermesin açılışına Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı,Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve çok sayıda davetli katıldı.

Böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ’da bulunan herkesi kermese davet etti.

Yapılan kermesin çok anlamlı olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise,“Öncelikle cemiyeti yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Bu kermesin farklı bir anlamı var. Yetimin başını okşayan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu tip kermeslere destek olmak, sahip çıkmak ayrıca bir farkındalık doğuruyor” dedi.

Hazırlamış oldukları kermesi açtıklarını aktaran İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Şahin Kara, satışları yetim çocuklar yararına yaptıklarını elde edilen gelir ile bayramda çocukları giydirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İl Müftüsü Sarıkaya’nın dua etmesinin ardından kermesin açılışı yapıldı.
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