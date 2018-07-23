Elazığ’ın tarihi, köprülü kavşağın ayaklarında sergileniyor

Elazığ’ın tarihi ve doğal güzellikleri köprü ayaklarında sergileniyor.Elazığ Belediyesi tarafından yapılan Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağı, yapılan görsel çalışmalar ile hem kent estetiğine hem de şehrin tanıtımına katkı sağlıyor....

Elazığ’ın tarihi ve doğal güzellikleri köprü ayaklarında sergileniyor.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağı, yapılan görsel çalışmalar ile hem kent estetiğine hem de şehrin tanıtımına katkı sağlıyor. Birçok caddeyi birbirine bağlayan kavşağın ayaklarına Harput Kalesi, Balakgazi Heykeli, Palu Köprüsü, Keban Barajı, Kültür Park gibi şehrin tarihi ve doğal güzellikleri resmediliyor.

Yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandığını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz; “ Şehre ayrı bir güzellik kattı. Buna benzer çalışmalarımız ile doğunun incisi şehrimizi daha güzel noktalara taşımak için çalışmalarımız devam edecektir”dedi.