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12 Ekim 2018 Cuma 21:34

Elazığlı Kıbrıs Gazileri, Kıbrıs’a uğurlandı

Elazığlı Kıbrıs Gazileri, 44 yıl sonra şehit arkadaşlarını mezarı başında anmak için Kıbrıs’a gitti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için mücadele ederek gazilik ünvanı alan o dönemin askerleri, 44 yılın ardından...

Elazığlı Kıbrıs Gazileri, Kıbrıs'a uğurlandı
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Elazığlı Kıbrıs Gazileri, 44 yıl sonra şehit arkadaşlarını mezarı başında anmak için Kıbrıs’a gitti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için mücadele ederek gazilik ünvanı alan o dönemin askerleri, 44 yılın ardından kardeş topraklara gitmek istedi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da Elazığlı Kıbrıs Gazilerini yavru vatan Kıbrıs’a uğurladı.

Sevinçli ve mutlu olduklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, “3 sene önce Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın yanında gittik ve Çanakkale’ye gitmek istediğimizi söylemiştik. Büyük bir memnuniyetle kabul etmişti. 3 sene önce Çanakkale’ye gönderdi. Bu yıl yine Kıbrıs Gazilerini Kıbrıs’a gönderir misiniz diye söylediğimizde memnuniyet ile karşıladı. Bugünde onun sevincini yaşıyoruz. Kıbrıs’a gidiyoruz” dedi.

Gazileri Kıbrıs’a uğurladıklarını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu vatan ve biz, gazilerimize minnettar. Bugün bu ülkede hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak elbette şehitlerimiz ile gazilerimizin bunda çok büyük bir etkisi var. Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasaydı bizler bugün olamazdık. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ne yaparsak azdır. Onların mutluluğu için tüm imkanlarımızı ortaya koyacağız. Onlar ile birlikte olacağız. Her attığımız adımda bizler gazilerimizin yanında olan kişiler olacağız. Sağlıkla gidip gelsinler. Bende gazilerimizle birlikte olmayı arzu ederdim. O manevi havayı birlikte teneffüs etmeyi arzu ederdim. Kıbrıs Barış Harekatında askerlerimizin vermiş olduğu mücadeleyi yerinde görme imkanını elde edecekler. Müthiş bir mücadele. Bende gittim ve yerinde gördüm. O anları yaşamak bu ülkenin ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesidir” diye konuştu.

Daha sonra Kıbrıs gazileri,Kıbrıs’a gitmek üzere yola çıktı.
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