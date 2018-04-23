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23 Nisan 2018 Pazartesi 20:06

Elazığspor Futbol Okulu açıldı

Elazığspor Futbol Okulu, faaliyetlerine resmen başladı.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor Kulübünün, Futbol Okulu düzenlenen törenle faaliyete girdi.Elazığ Menekşe Halı Saha Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen açılış törenine...

Elazığspor Futbol Okulu açıldı
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Elazığspor Futbol Okulu, faaliyetlerine resmen başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor Kulübünün, Futbol Okulu düzenlenen törenle faaliyete girdi.

Elazığ Menekşe Halı Saha Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Elazığspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Mehmet Kaplan, Futbol Okulu Sportif Direktörü Fatih Ahmet Çakar, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

Törende Elazığspor Kulübü logosu bulunan kuruluş pastasını Altyapı Koordinatörü Mehmet Kaplan, Futbol Okulu Sportif Direktörü Fatih Ahmet Çakar ve sporcular kesti.

Geleceğin yıldızlarının Elazığspor Futbol Okulu’ndan çıkacağını belirten Altyapı Koordinatörü Mehmet Kaplan; “51. yılını kutladığımız Elazığspor’umuzun tarihinde ilk kez faaliyet gösterecek olan futbol okulunun açılışını gerçekleştirdik. Elazığ’ımıza ve Elazığspor’umuza hayırlı olsun. İnşallah geleceğin yıldızları buradan çıkacaktır. Daha önceki dönemlerde Elazığspor Yaz Futbol Okulu açıyorduk. Yaz futbol okulunda tam olarak verim alamıyorduk. Bunu yıl boyu sürecek olan futbol okulu projesine dönüştürdük. İnşallah bunun sürekliliği artar ve bu futbol okulumuzun şubelerini de açarız”dedi.

Futbol Okulu Sportif Direktörü Fatih Ahmet Çakar ise, hedeflerinin bu yıl için 123 sporcu olduğunu ifade ederek “ Futbol okulu modelinin ilk başlangıcında olmak bizler için çok gurur verici bir olay. Elazığspor Futbol Okulu olarak Altyapı Koordinatörü Mehmet Kaplan’dan gerekli destekleri aldık. Bugünde resmi olarak açılışımızı yaptık. Malzeme, tesis ve ekip olarak hiçbir futbol okulundan eksiğimiz yok. İnşallah yakın zamanda şubeleşerek diğer büyük kulüplerimizin seviyesine geliriz. Elazığspor Futbol Okulu olarak hedefimiz bu yıl 123 sporcuyu bünyemize kazandırmak. Bu hedefimize de ulaşacağız. Futbol okulumuzdan önemli sporcuları Elazığspor’umuza kazandıracağız” diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Elazığspor Futbol Okulu ile Elazığ Beşiktaş Futbol Okulu arasında açılış maçı yapıldı. Karşılaşma 1-0 Elazığspor Futbol Okulu’nun üstünlüğüyle sona erdi.
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