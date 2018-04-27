Elazığspor kafilesi Erzurum’a gitti

Spor Toto 1. Lig ekibi TY Elazığspor, ligin 33. haftasında deplasmanda oynayacağı BB. Erzurumspor maçı için bu kente gitti. Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli’nin takdiriyle bordo-beyazlı ekipte 17 futbolcu yer aldı. Murat Akça, Alpaslan Öztürk ve Canberk Dilaver’in kart cezaları nedeniyle yer almadığı kafileye Brezilyalı oyuncu Wellington Tom da dahil edilmedi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. Haftası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Tetiş Yapı Elazığspor, 17 futbolcuyla Erzurum’a gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 33. Haftası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Tetiş Yapı Elazığspor, 17 futbolcuyla Erzurum’a gitti.Spor Toto 1. Lig ekibi TY Elazığspor, ligin 33. haftasında deplasmanda oynayacağı BB. Erzurumspor...

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