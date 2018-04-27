Elazığspor kafilesi Erzurum’a gitti

Spor Toto 1. Lig’in 33. Haftası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Tetiş Yapı Elazığspor, 17 futbolcuyla Erzurum’a gitti.
Spor Toto 1. Lig ekibi TY Elazığspor, ligin 33. haftasında deplasmanda oynayacağı BB. Erzurumspor maçı için bu kente gitti. Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli’nin takdiriyle bordo-beyazlı ekipte 17 futbolcu yer aldı. Murat Akça, Alpaslan Öztürk ve Canberk Dilaver’in kart cezaları nedeniyle yer almadığı kafileye Brezilyalı oyuncu Wellington Tom da dahil edilmedi.Maçın kadrosunda Soner Şahin, Ahmet Sabri Fener, Mehmet Yiğit, Sezgin Coşkun, Lamine Diarra, Jeffrey Sarpong, Ioan Hora, Elmar Bjarnason, Adem Alkaşi, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Emre Öztürk, Halil İbrahim Pekşen, Enes Batın Kaplan, Selim Enes Özeren, Mertan Caner Öztürk ve Ali Fırat Okur yer aldı.