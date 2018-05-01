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01 Mayıs 2018 Salı 16:56

Elazığspor Olağanüstü kongreye gidiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul tarihi belirlendi.

Elazığspor Olağanüstü kongreye gidiyor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul tarihi belirlendi.

Kulübün resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 13:00’da Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.
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