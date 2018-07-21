ELAZIĞ:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:55

Evden cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir evden cep telefonu çaldığı belirlenen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evden cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Elazığ’da bir evden cep telefonu çaldığı belirlenen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde bir eve giren 2 şüpheli piyasa değer 3 bin TL olan cep telefonunu çaldı.Telefon sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polisin çalışmasında telefonu çalan şüphelilerin S.T. ve Ü.D. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine evlerine operasyon düzenlenen 2 şüpheli yakalandı. Nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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