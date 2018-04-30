ELAZIĞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:31

Festival, Sancak konseriyle son buldu

Elazığ’da düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali Sancak konseriyle sona erdi.Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) tarafından organize edilen Elazığ Kahve ve Çikolata Festivali sona erdi. 2 gün süren festivale Türkiye genelinden 60 kahve ve...

Festival, Sancak konseriyle son buldu
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Elazığ’da düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali Sancak konseriyle sona erdi.

Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) tarafından organize edilen Elazığ Kahve ve Çikolata Festivali sona erdi. 2 gün süren festivale Türkiye genelinden 60 kahve ve çikolata firması katıldı.Festival ünlü sanatçı Sancak’ın konseriyle son buldu.

Elazığ’a ilk defa geldiğini belirten sanatçı Sancak, “Elazığ’ı biraz gezdik gayet güzel anlatmaya gerek yok görüyorsunuz"diyerek düşüncelerini aktardı.

Kısa bir süre içerisinde albüm çıkaracağını da belirten Sancak, desteklerinden dolayı hayranlarına teşekkür etti.
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