FÜ, İsrail Parlamentosunun kararını kınadı

Fırat Üniversitesi (FÜ), İsrail Parlamentosunun Yahudi Ulus Devleti Yasası kararını kınadı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün yayımladığı bildiride; “Dünyayı tek merkezli sayan ve başka ulusların yaşama haklarına saygı duymayan İsrail Parlamentosu son bir kararla “Yahudi Ulus Devleti” gibi insanlık tarihi açısından utanç teşkil edecek bir kararın altına imza atmıştır. Aynı kararla Arapçayı resmi dil olmaktan çıkararak İbraniceyi tek resmi dil olarak kabul etmesi ise evrensel hukuk kuralları bakımından telafisi mümkün olmayan haksızlıklara yol açacaktır. FÜ olarak İsrail’in bu yöndeki hukuk dışı kararlarına ve Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladıkları şiddet ve ayrımcılık politikalarına daha önce karşı çıktığımız gibi, bu kararı da şiddetle reddediyor ve kabul etmiyoruz” denildi.