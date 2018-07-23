ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:20

FÜ, İsrail Parlamentosunun kararını kınadı

Fırat Üniversitesi (FÜ), İsrail Parlamentosunun Yahudi Ulus Devleti Yasası kararını kınadı.

FÜ, İsrail Parlamentosunun kararını kınadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fırat Üniversitesi (FÜ), İsrail Parlamentosunun Yahudi Ulus Devleti Yasası kararını kınadı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün yayımladığı bildiride; “Dünyayı tek merkezli sayan ve başka ulusların yaşama haklarına saygı duymayan İsrail Parlamentosu son bir kararla “Yahudi Ulus Devleti” gibi insanlık tarihi açısından utanç teşkil edecek bir kararın altına imza atmıştır. Aynı kararla Arapçayı resmi dil olmaktan çıkararak İbraniceyi tek resmi dil olarak kabul etmesi ise evrensel hukuk kuralları bakımından telafisi mümkün olmayan haksızlıklara yol açacaktır. FÜ olarak İsrail’in bu yöndeki hukuk dışı kararlarına ve Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladıkları şiddet ve ayrımcılık politikalarına daha önce karşı çıktığımız gibi, bu kararı da şiddetle reddediyor ve kabul etmiyoruz” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku