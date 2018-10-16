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16 Ekim 2018 Salı 14:36

FÜ Öğrencisi Cabaoğlu, bilek güreşinde Dünya Şampiyonu oldu

Fırat Üniversitesi (FÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Milli sporcu Ahmet Recep Cabaoğlu, kendi kilosunda Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu oldu.12 ülkeden bine yakın sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında FÜ öğrencisi...

FÜ Öğrencisi Cabaoğlu, bilek güreşinde Dünya Şampiyonu oldu
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Milli sporcu Ahmet Recep Cabaoğlu, kendi kilosunda Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu oldu.

12 ülkeden bine yakın sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında FÜ öğrencisi Ahmet Recep Cabaoğlu, 60 kiloda 14 rakibini geride bırakarak yeni dünya rekorunu da kırdı. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi sporcularının ve takımlarının önemli başarılara imza attıklarını belirterek, kazanılan başarıların üniversitenin tanıtımı noktasında önemli olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Demirdağ, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında kendi kilosunda dünya birincisi olarak başarılı sonuç alan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ahmet Recep Cabaoğlu’nu, başarısında emeği geçen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Arslan ve Bilek Güreşi Takım Antrenörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Karadağ’ı kutladığını dile getirdi.
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