Gürgöze, “En ücra kadrolarıyla seçime hazır olan bir partiyiz”

AK Parti’nin aday adaylık sürecinde Türkiye’de çok yoğun bir ilgiyle karşılaştığını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, en ücra kadrolarıyla seçime hazır olan bir parti olduklarını söyledi.AK Parti Elazığ İl...

AK Parti’nin aday adaylık sürecinde Türkiye’de çok yoğun bir ilgiyle karşılaştığını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, en ücra kadrolarıyla seçime hazır olan bir parti olduklarını söyledi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimiyle ilgili parti binasında düzenlenen basın toplantısında bilgi verdi.

AK Parti olarak en ücra kadrolarıyla seçime hazır olduklarını vurgulayan Gürgöze, “ Seçimleri arzu etmemize rağmen her daim seçim olacakmış gibi hazır olan bir partiyiz. Elazığ İl Teşkilatıda buna örnek illerden bir tanesidir. Geçmiş seçimlerde çok önemli başarılara imza attık. Ekibimiz çok güçlü ve tecrübeli. Bu gücümüzü ve tecrübemizi erken seçim kararı alındığından itibaren tüm kamuoyuna göstermiş bulunuyoruz” dedi.

"24 Haziran seçimleri için hiç bir endişe taşımıyoruz"

Yarın seçim olsa tüm AK Parti ekibinin sahada olabilecek durumda olduğunu aktaran Gürgöze, “Milletimiz, kimlerin neye hazır olduğunu, kimlerin ülkeye hizmet etme noktasında ne tür donanıma hazır olduğunu takdir ediyor. Takdirlerini 24 Haziran akşamı açılan sandıklarla bunun karşılığını alacağımızdan hiçbir endişe taşımıyoruz. Çünkü milletimiz her hususta kendisine hizmet etme noktasında hazırlıklı olan, teşkilatları ile halkın içinde olan siyasetçileri çok fazla destekliyor. AK Parti’nin sadece Elazığ’da değil, Türkiye’de çok yoğun bir ilgiyle karşılaştığını görüyoruz. Daha çok insanın AK Parti saflarında yer alıp siyaset yapması bizleri mutlu ediyor. Ülkemizde insanların AK Partiye duymuş olduğu güven AK Parti’nin gelecek yarınlar için çok daha güçlü bir şekilde iktidara gelmesinin ve millete hizmet etmesinin gerekli olduğunu da milletimiz tarafından takdir edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çarşamba günü temayül yoklaması yapılacak"

Diğer siyasi partilerin bir çoğunda aday listesi oluşturmakta zorlandığına dikkat çeken Gürgöze,"Partimize her ilde listeye konulacak milletvekili sayısının birçok katından daha fazla müracaat oluyor. Buda partimizin bundan sonraki süreçlerde de milletimiz tarafından desteklendiğine en önemli işaretlerden bir tanesidir. Yarın akşama kadar müracaatlar mümkün. Bugün itibariyle Elazığ’dan milletvekili adayı olmak için dosya alan kişi sayısı 45’dir. Resmi müracaat ise 23’tür. Çarşamba günü başvuran aday adayları hakkında tüm teşkilatlarımız arasında temayül yoklaması yapılacak” diyerek bilgi verdi.

Toplantıya katılan AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, yeniden milletvekili olmak için aday adaylığını açıkladı.