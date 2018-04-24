ELAZIĞ:
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24 Nisan 2018 Salı 18:03

Gurme ve aşçılardan Elazığ’a tam not

Elazığ’ın yöresel yemeklerini tadan gurme ve aşçılar tam not verdi.Elazığ Belediyesi tarafından misafir edilen 12 aşçı ve gurme, Gıda ve Gastronomi Fuarı’nı gezdi. Burada kürsübaşı etkinliğine katılan gurme ve aşçılar daha sonra...

Gurme ve aşçılardan Elazığ'a tam not
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Elazığ’ın yöresel yemeklerini tadan gurme ve aşçılar tam not verdi.

Elazığ Belediyesi tarafından misafir edilen 12 aşçı ve gurme, Gıda ve Gastronomi Fuarı’nı gezdi. Burada kürsübaşı etkinliğine katılan gurme ve aşçılar daha sonra Elazığ’a özgü yöresel yemekleri tattı. Yemekleri çok beğenen gurmeler, Elazığ’a tam not verdiklerini dile getirdi.

Elazığ Belediyesi’nin büyük bir organizasyon yaptığını aktaran Gurme Ali Elikkaya, “Kendi kültürünü burada çok iyi aktarıyor. Aslında Anadolu’muzun her bir bölgesi farklı bir kültür içeriyor. Bu kültürlerimizi ne kadar çok göz önüne çıkarırsak, daha iyi tanıtmış oluruz. Buraya geldiğim için çok memnun kaldım. Elazığ’da lezzetleri çok fazlasıyla gördük. Her tabağında ayrı bir lezzet vardı. Gayet başarılı buldum” dedi.

Elazığ’ın çok güzel yemekleri olduğunu dile getiren Hazer Ameni ise, "Her zaman Elazığ’a gelinmesi gerektiğini söylüyorum. . Birde gidin teyzenin kendi evinde, kendi elleriyle yaptığı yemekleri yiyin. Her zaman çok daha lezzetli ve tatlı şeyler görebiliyorsunuz. Eti çok güzel pişiriyorlar. Tatlı biber kullanarak yapıyorlar. Oldukça lezzetli. Biz aslında bu işin başındaki insanlardanız. Gaziantep’ten sonra mutfaklardan en zenginlerinden bir tanesi de Elazığ olduğu 2014’te yapılan bir araştırma ile kanıtlanmış. Biz bunu biliyorduk" diye konuştu.
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