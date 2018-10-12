ELAZIĞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 15:35

Harput Görme Engelliler 2. lige yükseldi

Harput Görme Engelliler Spor Kulübü, Malatya’da katıldığı organizasyonu namağlup şampiyonlukla tamamlayıp adını 2. lige yazdırdı.8-12 Ekim tarihleri arasında Malatya’da 9 takımın katılımıyla düzenlenen Görme Engelliler Hiç Görmeyen...

Harput Görme Engelliler 2. lige yükseldi
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Harput Görme Engelliler Spor Kulübü, Malatya’da katıldığı organizasyonu namağlup şampiyonlukla tamamlayıp adını 2. lige yazdırdı.

8-12 Ekim tarihleri arasında Malatya’da 9 takımın katılımıyla düzenlenen Görme Engelliler Hiç Görmeyen B1 Futbol Yükselme Ligi müsabakalarında Elazığ temsilcisi Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Antrenörler Ömer Faruk Parmaksız ve Gökhan Yarıcı yönetiminde oynadığı tüm maçları kazanarak 2. lige yükseldi.

İlk maçında Aksaray Görme Engelliler’i 5-0, ikinci maçında da Diyarbakır Görme Engelliler’i aynı skorla 5-0 geçip yarı finale yükseldi. Harput Görme Engelliler yarı finalde Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü ile oynadığı maçı da 6-4 kazanarak adını finale yazdırdı. Bugün final maçında Gaziantep Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Elazığ ekibi, bu müsabakayı da 6-1 gibi farklı bir skorla kazanıp adını B1 2. Ligi’ne yazdırdı.
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