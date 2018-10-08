ELAZIĞ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:32

İlkbaharın habercisi çiçekler, sonbaharda açtı

İlkbaharın habercisi olarak kabul edilen meyve ağaçlarının çiçek açması, Elazığ’ın Baskil ilçesinde sonbaharda gerçekleşti. Ekim ayında çiçek açan ağaçları gören sahibi ise şaşkınlığını dile getirdi.İlkbaharın habercisi...

İlkbaharın habercisi çiçekler, sonbaharda açtı
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İlkbaharın habercisi olarak kabul edilen meyve ağaçlarının çiçek açması, Elazığ’ın Baskil ilçesinde sonbaharda gerçekleşti. Ekim ayında çiçek açan ağaçları gören sahibi ise şaşkınlığını dile getirdi.

İlkbaharın habercisi olan çiçekler Elazığ’da sonbaharda açmaya başladı. Baskil ilçesi Karayıllar Mahallesi’nde Fethi Karayıl’a ait bahçede bulunan Armut ağaçları tomurcuklanarak çiçek açtı. Bahçe sahibi Karayıl, sonbaharda açan çiçekleri görünce şaşırdığını ifade etti.

İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Fethi Karayıl, "Hafta içinde çevresindeki ağaçların meyvesini toplamıştık.Bahçede gezerken, Armut ağacı fidanları dikkatimi çekti, baktım bembeyaz olmuş çiçek açmış. Bu dönemde kesinlikle ağaçlarda çiçek görmemiştik” dedi.

Zaman zaman yalancı bahar döneminde ağaçların çiçek açtığını bildiğini aktaran Karayıl, sonbaharda ve Ekim ayında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını kaydetti.
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