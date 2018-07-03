ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 12:55

Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı’dan Rektör Demirdağ’a ziyaret

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı ziyaret etti.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Kick Boks Federasyonun ortak faaliyeti olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu...

Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı'dan Rektör Demirdağ'a ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Kick Boks Federasyonun ortak faaliyeti olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye Büyükler - Gençler - Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonasına katılmak üzere Elazığ’a gelen Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve yönetim kurulu üyeleri, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı ziyaret etti.

Ziyaret anısına Rektör Demirdağ, Başkan Kayıcı’ya plaket takdim etti.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Karadağ da eşlik etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku