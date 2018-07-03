Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı’dan Rektör Demirdağ’a ziyaret

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı ziyaret etti.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Kick Boks Federasyonun ortak faaliyeti olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu...

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Kick Boks Federasyonun ortak faaliyeti olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye Büyükler - Gençler - Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonasına katılmak üzere Elazığ’a gelen Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve yönetim kurulu üyeleri, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı ziyaret etti.

Ziyaret anısına Rektör Demirdağ, Başkan Kayıcı’ya plaket takdim etti.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Karadağ da eşlik etti.