Komşu illerin sağlık müdürleri Şehir Hastanesini inceledi

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mehmet Emin Göndoğdu, Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın ve beraberlerinde bulunan hizmet başkanları Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından sağlık müdürleri Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Hastanede incelemelerde bulunan müdürlere, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ve idareciler tarafından sağlık hizmeti hakkında bilgi verildi.

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