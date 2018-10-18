ELAZIĞ:
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18 Ekim 2018 Perşembe 10:46

Komşu illerin sağlık müdürleri Şehir Hastanesini inceledi

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapımı tamamlanarak hizmete giren Fethi Sekin Şehir Hastanesini Malatya, Bingöl ve Tunceli İl Sağlık Müdürleri gezerek bilgi aldı.Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Bingöl İl Sağlık Müdürü...

Komşu illerin sağlık müdürleri Şehir Hastanesini inceledi
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Geçtiğimiz Ağustos ayında yapımı tamamlanarak hizmete giren Fethi Sekin Şehir Hastanesini Malatya, Bingöl ve Tunceli İl Sağlık Müdürleri gezerek bilgi aldı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mehmet Emin Göndoğdu, Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın ve beraberlerinde bulunan hizmet başkanları Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından sağlık müdürleri Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Hastanede incelemelerde bulunan müdürlere, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ve idareciler tarafından sağlık hizmeti hakkında bilgi verildi.

Karşılıklı görüş alış verişin yapıldığı toplantının ardından müdürler Elazığ’dan ayrıldı.
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