ELAZIĞ:
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16 Ekim 2018 Salı 14:22

Kovancılar’da tiyatroya etkinliği

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde biri uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki farklı tiyatro oyunu sahnelendi.Kovancılar Kaymakamlığı ile Kovancılar Palu Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifin desteğiyle ilçede “Pembe Aslında Siyahtır",...

Kovancılar'da tiyatroya etkinliği
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde biri uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki farklı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kovancılar Kaymakamlığı ile Kovancılar Palu Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifin desteğiyle ilçede “Pembe Aslında Siyahtır", "Hikaye-i Kaymakam” tiyatro oyunları sahnelendi. İlk oyunda uyuşturucu ile mücadele konusu aktarıldı. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir,kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşların izlediği oyunlar beğeni topladı.

Kooperatif Başkanı Cihan Yeşilkaya,"Bugün ilçemizde 2 tiyatro gösterimi yapıldı. Bizler her zaman bu tür organizasyonlara çok önem verdik bundan sonrada inşallah bu tür etkinliklerimiz devam edeceğiz. Bizler için gençlerimiz çok önemlidir. Pembe Aslında Siyahtır tiyatro oyununda uyuşturucunun ne kadar kötü bir illet olduğunu bir daha gördük. Tiyatro oyunumuzda uyuşturucu ile mücadelenin önemine dikkat çekildi"diye bilgi verdi.
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