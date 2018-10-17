ELAZIĞ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:00

Köy okullarındaki 348 çocuğa kıyafet ve kırtasiye desteği

Elazığ’ın Alacakaya ilçesine bağlı köylerdeki okullarda eğitim gören 348 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.Goncalar Solmasın Derneği tarafından Elazığ’ın Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu,...

Köy okullarındaki 348 çocuğa kıyafet ve kırtasiye desteği
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesine bağlı köylerdeki okullarda eğitim gören 348 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Goncalar Solmasın Derneği tarafından Elazığ’ın Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu, Çakmakkaya, Halkalı İlkokulları ve Ortaokulunda toplam 348 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. Okulları gezip öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tekdemir ve Denek Başkanı Hacı Ormanoğlu temin edilen kırtasiye ve kıyafetleri çocuklara teslim etti.

3 köy okulunu ziyaret ettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tekdemir, “ Toplamda 348 öğrencimize yardımlar götürdük. İlçemiz için önemli bir adımdı, önemli bir gelişmeydi. Milli eğitim camiası olarak çok mutlu olduk. Kırsal kesimde kalmış boynu bükük öğrencilerimizi sevindirebildiysek ne mutlu bize. O çocukların güler yüzü her şeye değerdi” dedi.

2006 da derneği kurduklarını ifade eden Dernek Başkanı Eğitimci-Yazar Hacı Ormanoğlu, “Şuana kadar 23 bin çocuğa ulaştık. 23 bin çocuğun yüreğine dokunduk. Her yıl bir ilçemizi seçiyoruz. Bu yıl Alacakayamızdayız. Alacakaya ilçemize bugün 348 tane çocuğumuzun yüreğine dokunmaya geldik. biz onları çok seviyoruz. Kaban bot ve kırtasiye hediyelerini sunduk. Biraz yorulduk mutluyuz. Çok duygulandım. Birazda çocukluğumuza gittik. O çocukların güler yüzleri her şeye bedeldi” ifadelerini kullandı.

Kış aylarında buralar çok soğuk olduğunu belirten öğrenciler ise verilen destek için teşekkür etti.
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