ELAZIĞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:04

KYK’lı öğrenciler Osmanlıca sınavına girdi

Elazığ’da Osmanlıca kursunu tamamlayan 94 kursiyer sınava girdi.2017-2018 Eğitim ve öğretim yılı başından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Elazığ’daki 7 kız ve erkek yurdunda farklı zamanlarda devam eden Osmanlıca kurslarının sınavı...

KYK'lı öğrenciler Osmanlıca sınavına girdi
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Elazığ’da Osmanlıca kursunu tamamlayan 94 kursiyer sınava girdi.

2017-2018 Eğitim ve öğretim yılı başından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Elazığ’daki 7 kız ve erkek yurdunda farklı zamanlarda devam eden Osmanlıca kurslarının sınavı bugün Mehmet Akif Ersoy lisesinde yapıldı. 11 ayrı salonda yapılan sınavlara 94 kursiyer katıldı. Eğitim dönemi başından bu yana ise Elazığ da toplam 218 öğrencinin Osmanlıca öğrenmesine vesile olunduğu bildirildi.

Osmanlıca kurslarıyla ilgili açıklama yapan Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Süphi Döner;"Gençlerin kursa yoğun bir ilgi gösterdiğini ve bu ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Döner açıklamasının devamında,“Kredi Yurtlar Kurumu olarak dört temel görevimiz var bunlar öğrencilerimizin barınma kredi, burs ve beslenmelerine yardımcı olmak. Bizler sadece bu temel görevlerini yerine getiren bir kurum olmaktan ziyade gençlerimizi yarına da hazırlamak için yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
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