Lojistik eğitim alan 24 kursiyere sertifika verildi

Elazığ Belediyesi Lojistik Eğitim Merkezi projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 24 kursiyere sertifika verildi.

Elazığ Belediyesi, lojistik sektörünün hızla ilerlediği günümüzde iş hayatına daha profesyonel personellerin kazandırılması, faaliyetlerin daha kaliteli ve sistematik bir şekilde ilerletilmesi ve çağı yakalayabilen donanımlı gençlerin yetiştirilmesi amacıyla ’Lojistik Eğitim Merkezi’ projesini başlattı. Proje kapsamında 24 kursiyer eğitimini tamamlayarak, sertifika aldı.

Proje Koordinatörü Hülya Girgin eğitimler kapsamında 24 kursiyerin Ocak ayından Haziran ayına kadar milli eğitim modüllerine uygun olarak, genel ve mesleki eğitimler aldığını ardından staj faaliyetleriyle birlikte tecrübe edindiğini aktardı.

Elazığ’da ve ülkenin birçok yerinde lojistik sektörüyle ilgili iş hayatına rahatlıkla atılabilecek donanıma sahip gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise,"Eğitim imkanı sunulan kursiyerlerin yeni kurulan veya var olan firmalarda çalışarak yüksek performans göstereceklerine inanıyorum. Bizler ne iş olsa yaparım diyen bir gençlik değil, eğitimini aldığı ve başarılı olduğu alanda ilerleyen gençlerin yetişmesini istiyoruz”dedi.

Alınan eğitimlerin ecdada bıraktığı payeye bir anahtar vesilesi olduğuna değinen Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, kursiyerlerin ekonomiye önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Kültür Park’ta gerçekleştirilen sertifika programına Elazığ Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa, Elazığ Valiliği SODES Müdürü Ramazan Polat, Horoz Lojistik Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Yönetmeni Cahit Turan, Proje Koordinatörü Hülya Girgin ve kursiyerler katıldı.