Milletvekili Erol, Sevinç İnönü’yle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’yle bir araya geldi.

1992 yılında SHP’nin ilk Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilen ve yıllarca partide görev alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’yü İstanbul’da ziyaret etti. Milletvekili Erol, İnönü ile uzun süre sohbet ederek eski günleri yad etti. Erol’a ziyaretinde İnönü’nün Özel Kalem Müdürü Uğur Büke’de eşlik etti.

En büyük servetin saygıyla ve sevgiyle anılma olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Siyasete 1984 yılında babam Zeynel Erol’un SODEP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı döneminde tanıştım, Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de (SHP) Çankaya Gençlik Kolları, akabinde 1990 ve 1991 tarihlerinde partinin Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendik. 1991 de SHP ilk Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildim ve yaklaşık 60 ilde gençlik kollarının örgütlenmesini gerçekleştirerek bu görevi de başarıyla bitirdik. Devamında SHP-DYP Hükümeti döneminde 1992 yılında SHP Elazığ İl Başkanı olarak atandım. Kısacası siyasete atılmam SODEP devamında SHP’den geliyor. Bunun için SHP’nin yeri benim için çok farklı. Bana eski günlerimi ve gençliğimi hatırlatıyor’"dedi.

Prof. Dr. Erdal İnönü ile çalışma şansı olduğunu da aktaran Erol," Ölümün 11. yılındayız. Kendisini de rahmetle ve saygıyla anıyorum. Onun yeri farklı ve ayrıydı Prof. Dr. Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’yü ziyaret ettik. Kendisi ile uzun süre muhabbet edip, eski günleri yad ettik. Ben her zaman diyorum önemli olan mevki, makam değil. Önemli olan yıllarca geçse bile saygıyla ve sevgiyle anılmaktır”ifadelerini kullandı.