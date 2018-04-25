ELAZIĞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:07

Örgüt üyeliğinden 3 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı

Elazığ’da terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Örgüt üyeliğinden 3 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı
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Elazığ’da terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgi göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,Malatya yolu Hankendi Karakol önünde yol kontrolü yaptı. Şüpheli bir aracı durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptığı O.G.’ nin, silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma sucundan arandığını tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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