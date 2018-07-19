Osman Bodur Elaziz Belediyespor’da

Elaziz Belediyespor,sağ bek Osman Bodur’u 2 yıllığına renklerine bağladı.TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Elaziz Belediyespor, son olarak Muğlaspor’da forma giyen sağ bek...

Elaziz Belediyespor,sağ bek Osman Bodur’u 2 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Elaziz Belediyespor, son olarak Muğlaspor’da forma giyen sağ bek oyuncusu Osman Bodur ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1992 doğumlu olan futbolcu, Çorumspor’da başladığı profesyonel kariyerine Erganispor, Çorum Belediyespor, Payasspor ve son olarak Muğlaspor’da devam etti. Geçtiğimiz sezon Ege ekibinin formasını 27 lig, 2 Ziraat Türkiye kupası maçında terleten Osman, toplam 2 bin 392 dakika sahada kaldı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Muğlaspor’da oynayan sağ bek Osman Bodur ile 2 yıllık mutabakata varmıştır. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Muğlaspor’da 29 maçta görev yapmıştır. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.