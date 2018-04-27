Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı:1 ölü,1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Pertek karayolu Gülmez Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 FY 162 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü ile yanında bulunan Nigar Ayar (39) yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nigar Ayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.