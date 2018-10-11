Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, “Türkiye’de şuan yürüttüğümüz 37 tane stadyum var”

ELAZIĞ (İHA) – Türkiye genelinde şuan 37 stadyum çalışması yürüttüklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Türk, “Bunların 18’ini tamamladık. Elazığ Atatürk Stadyumu ise bulunduğu yere yapacağımız 2 stattan birisi” dedi.

Elazığ’a gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Türk, Atatürk Stadyumunu inceledi. Ardından yetkililerle toplantı yapan Türk, yeni yapılacak olan stadyumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Stadyum projesinin tamamlandığını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, “Teknik ekiplerin hepsi hazır. Türkiye’de şu an yürüttüğümüz 37 tane stadyum var. Bunların 18’ini tamamladık. Atatürk Stadyumu bulunduğu yere yapacağımız 2 stattan birisi. Genelde statlarımızı şehir dışına taşıyoruz. Burada yerinde yapılması daha şık oldu. Yüklenicimize yer teslimi yaptık. Bugün teknik toplantının yanı sıra kulüp başkanımızla sportif açıdan kulüp nasıl etkilenir diye görüştük. Bizim mühendislik tercihimiz, buranın bize verilip bir kere de hızlı bir şekilde yapılması. Hiçbir problemi olmayan statları bile 400 ile 700 günden önce bitiremiyoruz. Büyük yapılar bunlar. Titizlik gerektiren yapılar bunlar. Önümüzde mevsimsel olarak çalışamayacağımız günler var” diye konuştu.

Yerel yöneticilerle konuşacaklarını aktaran Türk, “Valimizle fikir alışverişi yapacağız. Bu stat için yer tahsisi yaptığımız ve bütçesini ayırdığımız bir müteahhidimiz var. Bayağı verimli bir toplantı oldu. Kulübün başka bir yerde sportif faaliyetlerini devam ettirmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam edecek. 7-8 ay gibi bir çalışma süremiz olacak. Bunların hepsinin değerlendireceğiz ve ona göre başlayacağız. Yerinde parça parça da yapılabilir. Ama sportif açıdan bir eksen kayması olacak. Mevcut sahaya gireceğimiz alanlar bile olacak. Bunların hepsini detaylı konuştuk. Bizim hedefimiz sabırsızlıkla bekleyen taraftarları fazla bekletmeden bu işi sonlandırmak olacak” şeklinde konuştu.

Talep sahiplerinin, stadyum kapasiteleri konusunda eskisi kadar ısrarcı olmadığını gördüğünü dile getiren Türk, “Yeni yapılan stadyumların ikinci katlarının dolmadığını bir kenara bırakın, kapılarının dahi açılmadığını görüyoruz. Kapasite değişkenlik gösterebiliyor. 30 Bin dediğimiz Adana ,35 bin kişilik aslında. Artık kulüpler, rakiplerine baskı hissettirebilecek statlar istiyor. Bu stat diğerlerine örnek olacak. Futbolun dışındaki alanların kullanılması önemli burada. Ben çok heyecanlıyım çünkü iyi bir proje olacak” ifadelerine yer verdi.