STK üyeleri, Cip’e fidan dikti

Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanına STK üyeleri ve üniversite öğrencileri 300 fidan dikti.Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği, Genç Askon, ZİÇEV ve bazı STK’ların katılımıyla Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanında fidan dikme etkinliği...

Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanına STK üyeleri ve üniversite öğrencileri 300 fidan dikti.

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği, Genç Askon, ZİÇEV ve bazı STK’ların katılımıyla Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanında fidan dikme etkinliği düzenlendi. 100 den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte, 300 çam fidanı dikildi.

2017 yılında çalışmalarını başlattıkları Cip Mesire alanının şuanda bittiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, “İnşallah Mayıs’ta açılışını planlıyoruz. Bugün bu güzel yerimizde 1,5 milyon metre kare alanda derneklerimizi misafir ediyoruz. Kendileri bize ağaç dikmek istediklerini ilettiler. Bizde kendilerine alan göstererek ağaç dikmelerine yardımcı olduk. Bu ağaçları kendileri dikecekler. Ağaçların bakımını ve korunmasını biz yapacağız. Onlar yıllar sonra gelip ağaçlarını göre bilecekler"dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları olarak Cip Mesire alanına çam fidanlarını dikmek için geldiklerini ifade eden STK Platform Başkanı İbrahim Kayaoğlu, “Japonların bir ata sözü var ’10 yıllık verim almak istiyor sanız ağaç dikin’. Biz 10 yıllık için değil geleceğimiz için, çocuklarımız için ağaç dikiyoruz. Bizim asıl meselemiz nesil ve gençliğimiz olduğu için genç kardeşlerimizle birlikte ağaç dikmeye geldik”diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerde, kendi adlarına dikili bir ağaçları olduğunu aktardı.