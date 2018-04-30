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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:36

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, merkez Nusaybin Caddesi İpekyolu Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen...

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, merkez Nusaybin Caddesi İpekyolu Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen gelin arabası, karşı yönden gelen polis memuru Yakup Acar (26) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan ve devlet hastanesine kaldırılan Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Acar’ın cenazesi memleketi Elazığ’ın Arıcak ilçesine bugün getirildi.

Acar, için Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Arıcak Kaymakamı Mevlüt Şekerçi, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, ilçe protokolü, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninin ardından Acar’ın naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.
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