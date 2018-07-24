ELAZIĞ:
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24 Temmuz 2018 Salı 15:37

Trendeki 26 kilo esrarı narkotik köpekleri buldu

Elazığ’da bir trende jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpekleri 26 kilo 210 gram esrarı buldu. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Palu ilçesi Beyhan...

Trendeki 26 kilo esrarı narkotik köpekleri buldu
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Elazığ’da bir trende jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpekleri 26 kilo 210 gram esrarı buldu. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Palu ilçesi Beyhan Tren istasyonunda, Van Gölü Expresinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada, trenin vagonlarında narkotik köpekleri "Kadeh" ve "Duman"la arama yapıldı. Köpekler, iki farklı vagonda iki farklı valize tepki verdi. Jandarma ekiplerinin açtığı valizlerde toplam 26 kilo 210 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile ilgili belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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