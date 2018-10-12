Vali Kaldırım;'Elazığ üzümde önemli bir üretim merkezi'

Üzüm bağlarını inceleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ’da yıllık 85 bin ton üzüm üretimi gerçekleştiğini ve önemli bir merkez olduğunu söyledi.Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kaliteli üzümü ile Türkiye’de örnek üretim...

Üzüm bağlarını inceleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ’da yıllık 85 bin ton üzüm üretimi gerçekleştiğini ve önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kaliteli üzümü ile Türkiye’de örnek üretim merkezlerinden Hoş Köyü’nü ziyaret etti. Ziyarette pazar günü Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile gerçekleşecek olan ’3. Geleneksel Üzüm Festivali’ öncesi festival alanı ve üzüm bağlarına giden Vali Kaldırım, ilgililerden de bilgi aldı.

Elazığ’ın çok önemli bir festivale ev sahipliği yapacağını belirten Vali Kaldırım, "Elazığ’ımızın kaliteli ve meşhur üzümlerini dünyaya tanıtma fırsatı bulmuş olacağız. Elazığımız 85 bin tonluk yıllık üretimle Türkiye üzüm üretiminin yüzde 5’ini karşılıyor. Bu açıdan Elazığımız aynı zamanda hem kaliteli üzümü hemde muhteşem aromasıyla ülkemizde önemli bir üretim merkezi. Hedefimiz Öküzgözü gibi tescilli ürünlerimizi işleyerek daha katma değerli hale getirmek ve yeni pazarlara açarak üretim alanlarını genişletmek"dedi.

Vali Kaldırım’a ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Hoş Köyü Muhtarı Mithat Sarıkamış eşlik etti.