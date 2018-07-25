ELAZIĞ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:50

Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Elazığ’da bir ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.Olay, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesinde bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük baş hayvanların bulunduğu ahırda yangın...

Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
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Elazığ’da bir ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesinde bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük baş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Ancak, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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