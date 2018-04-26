ELAZIĞ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:14

Yeni alınan tarım aletleri çiftçinin hizmetine sunuldu

Elazığ’da yeni alınan tarım aletleri, çiftçilerin hizmetine sunuldu.Elazığ Ziraat Odası tarafından kepçe, gübre serpme ve taş toplama aletleri alındı. Alınan tarım aletleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen...

Yeni alınan tarım aletleri çiftçinin hizmetine sunuldu
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Elazığ’da yeni alınan tarım aletleri, çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Elazığ Ziraat Odası tarafından kepçe, gübre serpme ve taş toplama aletleri alındı. Alınan tarım aletleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ziraat odalarının en önemli amacının çiftçilerin menfaatlerini korumak olduğunu dile getiren Oda Başkanı İbrahim Hacıoğulları, “Bizim bir tek amacımız vardır. Vatan, hürriyet ve ekmektir. Logomuzda da bu üç ifade vardır. Elazığ ziraat odamızın ekipman parkına bugün yenilerini ilave ediyoruz. Bu hizmetlerimizin sonu demek değildir. Çiftçilerden aldığımız paraları onlara geri döndürmekle ilgili bir hadisedir. Bugün kepçe, gübre serpme makinemiz ve taş toplama makinemizi hizmete açacağız. Çiftçilerimizin hizmetine vereceğiz” dedi.

Ziraat odalarının son dönemlerde çok büyük bir ilerleme kaydettiğini de dile getiren Hacıoğulları, “Bizim en büyük amacımız çiftçi eğitimidir. Buna çok önem veriyoruz. Bu manada başta kadın çiftçilerimiz olmak üzerek tüm çiftçilerimize tarım ürünleri ve hayvancılık alanında her türlü eğitimi veriyoruz. Tecrübe ile teknik bilgiyi bir araya getirerek ürünlerimizi daha kaliteye getirme amacındayız” diye konuştu.

Törene, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Vedat Ergün, ziraat odası çalışanları ve çiftçiler katıldı.
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