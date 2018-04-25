ELAZIĞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:05

Yetişkin gençlerin bocce turnuvası başladı

51 ilden 103 huzurevi sakinin katıldığı ‘Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası’ renkli görüntülere sahne oldu.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Yetişkin Gençler Bocce...

Yetişkin gençlerin bocce turnuvası başladı
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51 ilden 103 huzurevi sakinin katıldığı ‘Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası’ renkli görüntülere sahne oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası’nın açılış maçı Elazığ’da yapıldı. Gazi Huzurevi Bocce Salonunda başlayan turnuvanın ilk maçında Elazığ Gazi ile Adana Çukurova Huzurevi sporcuları yarıştı. Kıyasıya geçen karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu. Karşılaşma Gazi Huzurevi’nin 12-6 üstünlüğü ile sona erdi.

51 ildeki 103 huzurevinde kalan yaşlının katıldığı turnuva, Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Turnuvada şampiyon olan takımın, Türkiye’yi temsilen Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı belirtildi.

Bugün Gazi Huzurevi olarak Çukurova Huzurevini misafir ettiklerini belirten Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, “Sporcularımızın üstün gayretleri sonucu burada Gazi Huzurevi olarak diğer takımı 12-6 mağlup ettik. Bu sayede Gazi Huzurevi ligde iyi bir yere tırmandı. Biz burada yaşlılarımızın kaliteli bir yaşam sürmeleri noktasında çalışıyoruz. Hayattan ellerini çekmemelerini ve pasif bir hayat sürmemelerini istiyoruz. Aksine kaliteli bir yaşamla hayatlarını devam ettirmeleri noktasında gayret ediyoruz. Bunda sonraki hafta deplasmana gideceğiz. Yaşlılarımızın güzel zaman geçirmesi adına gayretlerimiz devam edecek” dedi.
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