Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Malatya'da 21 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde Özsan Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde çalışan Ahmet Topaloğlu (21), iş yerini basınçlı su makinesi ile yıkadığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Topaloğlu, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA ve İHA
Hasan Yağmur

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