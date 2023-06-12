Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Malatya'da 21 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde Özsan Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde çalışan Ahmet Topaloğlu (21), iş yerini basınçlı su makinesi ile yıkadığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Ağır yaralanan Topaloğlu, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA ve İHA