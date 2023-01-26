En keyifli lig

Taraftarların en sevdiği ligler arasında %64 ile Premier Lig birinci, %48 ile Türkiye Süper Ligi ikinci sırada yer alıyor. İspanya La Liga ise %33 ile üçüncü sırada yer alıyor.

10 kişiden dördü ligimizin futbol kalitesini beğeniyor. 3'ü futbolumuzun yeterince iyi olmadığını düşünürken, diğer katılımcılar bizim sadece ortalama bir seyir keyfi olduğumuzu düşündüler. Yıllardır Avrupa'da başarıya talip olduğumuz bu dönemde ligimizin betvevo kalitesi de alenen tartışılıyor. Avrupa liglerindeki futbol maçlarını sık sık gıpta ile izlediğimiz acı bir gerçek. Katılımcılara bu liglere yükselmemizde en önemli etkenin ne olduğu soruldu.

Katılımcıların %40'ı altyapının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. %18'i futbol sisteminde istikrarın sağlanması gerektiğine inanıyor. Personel planlamasının kaliteli bir transferle tamamlanması gerektiğini düşünenlerin oranı %15'tir.

Yabancı Kısıtlamalar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen yıl aldığı kararla dış sınırlar sorunu yeniden su yüzüne çıktı. Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre bir takımda forma giyebilecek yabancı oyuncu sayısı 8'e düşürüldü. Mevcut şartlar altında her takımın kadrosunda 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor ancak bu karar sahalardan sert tepkilere neden oldu. kulüp.

Halk ne düşünüyor?

Katılımcıların verdiği cevapların ortalaması 9 yabancıdır. Bu sonuç federasyonun kararını teyit ediyor. %16'sı dış yardımların sınırsız olması gerektiğini betvevo giriş düşünürken, %1'i takımın dış yardımlardan yararlanmasını istemiyor. 'Üç Büyükler' olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2021/2022 sezonunu lig sloganıyla tamamlayamadı. Yarışmacılar, Üç Büyüklerin şampiyonluğu kazanamaması hakkında şu şekilde yorum yaptılar:

%27'si futbolcuların düşük performans nedeniyle başarısız olduğunu düşünürken, %15'i takımın uygun olmadığını düşünüyor. Katılımcılara Üç Büyükler dışındaki takımların medyada daha az yer almasının doğru olup olmadığı soruldu. Katılımcıların çoğu üç büyüğün destekçisi olsa da, %85'i bunun adil olmadığını düşünürken sadece %15'i adil olduğunu düşünüyor. Taraftarlar, Türkiye'deki futbol ortamını değiştirmek için Anadolu takımını bir sezon bile olsa desteklemeye hazır mı? 10 kişiden 7'si Anadolu takımlarından birini desteklemeyi kabul ediyor. Üçü de destekledikleri takımdan başkasını desteklemeyeceklerini söyledi. Katılımcılar için "Bir maç sırasında şike tespit edilirse, şikeye karışan iki takım da küme düşmeli mi?" soruldu.